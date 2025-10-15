МЕЧ прогнозира предсрочни парламентарни избори напролет, защото ГЕРБ вече бил „оглозган“

Лидерът на „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) Радостин Василев направи две прогнози пред медиите в парламента. Първата, че Народното събрание няма да заседава цяла седмица, а втората, че предстоят предсрочни парламентарни избори напролет, защото мандатоносителят е „оглозган“.

Припомняме, че вчера лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов ядосан изпрати депутатите си да правят срещи с електората из страната и да видят какво е „изядено и оръфано“ от партията. Поводът са неделните избори за общински съвет в Пазарджик, където ГЕРБ финишира шеста.

„Няма стабилно мнозинство, което да не може десет пъти да си осигури кворум„, коментира Василев. Според него избори могат да се проведат през март или април, но не е изключено правителството да подаде оставка още сега, а президентът да забави процедурата по връчване на мандати. Той дори предположи, че може да се направи „коледен подарък“ на хората под формата на избори по празниците.

Лидерът на МЕЧ разказа още, че на сутрешния председателски съвет е попитал председателката на парламента Наталия Киселова дали възнамерява да подаде оставка, след като Борисов заяви, че една година на поста ѝ е достатъчна. По думите му Киселова реагирала с усмивка и пожелала на всички „приятна седмица“, а колегата ѝ Хамид дори ѝ казал „наздраве“ с кафето си. Василев смята, че Киселова разчита на подкрепа от „Ново начало“ и очаква преформатиране на властта, което би ѝ позволило да запази поста си – в противен случай, според него, „я чакала борсата“.