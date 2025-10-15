Държавата отива към избори, коментира Красимира Катинчарова от „Величие“

„Държавата отива към избори“, коментира в кулоарите на парламента Красимира Катинчарова от „Величие“ вчерашното изявление на Бойко Борисов пред министри и парламентарна група и липсата на кворум днес, заради което депутатите не успяха да започнат работа.

По думите на Катинчарова има напрежение, клокочи гняв сред българските граждани, а управляващите са длъжни да чуват народа си. Тя нарече вчерашната пресконференция на ГЕРБ политическа театрална постановка, която цели да заблуди населението – „Пеевски да нагнети напрежението, а Борисов да се яви като спасител на нацията и да се върне на бял кон като министър-председател„. Катинчарова уточни, че политическият анализ на „Величие“ показва, че ДПС-Ново начало и ГЕРБ играят заедно.

По отношение на разклатения пост на председателя на парламента Наталия Киселова, Катинчарова припомни, че първоначално от „Възраждане“ подели инициатива за свалянето й, като събирали подписи за оставката й. Седмици наред обаче те не можели да постигнат целта си.

„Снощи Борисов я упрекна и ще видите колко бързо ще съберат подписи“, продължи Катинчарова, припомняйки, че лидерът на ГЕРБ остана недоволен, че Киселова постоянно ходела на местни празници из страната, като не питала мандатоносителя за разрешение.

Според „Величие“ изборите в Пазарджик са сложили началото на политическата развръзка, като там вотът бил спечелен от партията мафия, в чийто състав Катинчарова включи ГЕРБ – „неин родоначалник“ и ДБ, „Възраждане“, ДПС с всичките му разклонение, БСП и ИТН.

„Те са комбина – партията мафия спечели изборите в Пазарджик и договори, изигра този политически театър. Лично аз бях на терен – видяхте за какво купуване на гласове става дума – един 80 000 град беше купен наполовина от Делян Пеевски в съгласие и в комбина с останалите партии, които сега ще си поделят общинския съвет. Това е минимодел на държавата„, обясни Катинчарова.

На въпрос дали „Величие“ ще участват по някакъв начин в един евентуален политически проект на президента Румен Радев, ако той направи такъв, Катинчарова отговори, че те ще работят с най-почтените. Добави, че президентът поддържа една линия на поведение, която държи политическите партии в шах.

На въпрос за сделката с „Боташ“, тя уточни, че от „Величие“ вече са заявявали своята позиция – че става въпрос за търговски договор, който не е напълнен с икономически смисъл от страна на българската държава и самото му сключване повдига много въпроси. Допусна, че това се дължи на политически калинки и обясни тяхното нарояване с обстоятелството, че при днешните условия няма начин да стигнеш до политическо назначение, ако за теб няма компромат, чрез който да те държат послушен.