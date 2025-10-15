РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Борисов изпълни заканата – липса на кворум спъна работата на парламента

Депутатите излязоха във ваканция

Само 61 депутати се регистрираха в началото на новата работна седмица на 51-ото Народно събрание. Поради липса на кворум – най-малко 121 народни представители – председателят на Народното събрание Наталия Киселова закри заседанието и обяви, че следващото ще е утре – от 9.00 часа.

Така Бойко Борисов си изпълни заканата – вчера на пресконференция в централата на ГЕРБ той обяви, „повече кворум няма да им правим“. С тази закана той реагира на шестото място на ГЕРБ-СДС на изборите за общински съвет в Пазарджик. Борисов поясни, че след като са на подобна позиция, вече няма да носят отговорност за управлението.

deputati mech ostavka

Намиращите се в пленарната зала депутати от МЕЧ бяха вдигнали плакати с лозунга „Оставка“.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

След пороите в страната ще станат ли по-стриктни институциите, издаващи разрешителните за строеж?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени