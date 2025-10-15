Борисов изпълни заканата – липса на кворум спъна работата на парламента

Само 61 депутати се регистрираха в началото на новата работна седмица на 51-ото Народно събрание. Поради липса на кворум – най-малко 121 народни представители – председателят на Народното събрание Наталия Киселова закри заседанието и обяви, че следващото ще е утре – от 9.00 часа.

Така Бойко Борисов си изпълни заканата – вчера на пресконференция в централата на ГЕРБ той обяви, „повече кворум няма да им правим“. С тази закана той реагира на шестото място на ГЕРБ-СДС на изборите за общински съвет в Пазарджик. Борисов поясни, че след като са на подобна позиция, вече няма да носят отговорност за управлението.

Намиращите се в пленарната зала депутати от МЕЧ бяха вдигнали плакати с лозунга „Оставка“.