Министрите на отбраната от НАТО и ЕС обсъждат в Брюксел руската заплаха и подкрепата за Украйна

Министрите на отбраната на страните от НАТО и Европейския съюз се срещнат в Брюксел за еднодневни разговори, посветени на заплахата от Русия, увеличаването на военните разходи, европейските отбранителни способности и подкрепата за Украйна, предаде ДПА.

Срещата на министрите от НАТО е първата след старта на новата мисия на алианса през септември, чиято цел е по-добра защита на въздушното пространство на източноевропейските държави след серия от нарушения от руска страна.

Очаква се министрите да обсъдят и драстичното увеличение на военните бюджети, договорено през юни под натиска на САЩ. В разговорите ще участва и американският министър на отбраната Пийт Хегсет.

В ранния следобед към срещата ще се присъедини украинският министър на отбраната Денис Шмигал, който ще информира колегите си за ситуацията на фронта и нуждите на Киев в отбраната срещу руската агресия.

След основните консултации ще се проведе и заседание на Контактната група за предоставяне на военна помощ на Украйна – международен формат с участието на около 40 държави, който координира военната подкрепа за страната. Групата, ръководена доскоро от САЩ, вече е под съвместното лидерство на Великобритания и Германия.

Вечерта министрите на отбраната от ЕС ще обсъдят мерки за засилване на отбранителната готовност на Съюза преди предстоящата среща на върха на европейските лидери.

България ще бъде представена от министъра на отбраната Атанас Запрянов, който ще участва както в разговорите в рамките на НАТО и ЕС, така и в заседанието на Контактната група за Украйна.