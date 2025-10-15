РЕГИСТРИРАЙ СЕ
БОЕЦ организира протест пред сградата на МВР с искане за оставката на Даниел Митов

Гражданско сдружение БОЕЦ организира протест пред сградата на МВР, за да поиска оставката на вътрешния министър Даниел Митов. Демонстрацията е под надслов „Боклук за Боклука“.

Предишната подобна акция се състоя на 10 октомври, пред централата на „Ново начало“ на ул. „Врабча“ 23 в София. „Поводът беше кризата с боклука в София, с която мафията на Пеевски, Таки и Борисов обяви война на гражданите“, написа тогава БОЕЦ във „Фейсбук“. От сдружението настояват, че на местните избори в неделя в Пазарджик вътрешният министър Даниел Митов се е проявил като „чадър за схемите на Пеевски“.

БОЕЦ твърди, че „боклуците“ превземат страната и призовава гражданите да реагират незабавно. Новият протест ще се проведе днес от 18:00 часа пред сградата на МВР на ул. „6 септември“ в София.

