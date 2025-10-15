След отмененото правителствено заседание и кворумът на парламента е под въпрос

Работата на парламента днес е под въпрос след като Бойко Борисов заяви, че неговите депутати повече няма да осигуряват кворум за заседанията. Причината за това е слабият резултат на партията му на извънредните избори за общински съветници в Пазарджик, където ГЕРБ остана на шесто място. В резултат на това, водачът на герберите разпореди на депутатите си да направят „честна оценка по градове и села“ и обяви, че шефът на структурата в Пазарджик трябва да си подаде оставката.

„От утре всички по родните си места – да видите колко е изядено от ГЕРБ: крака, ръце, колко е оглозгано, какво е останало! От вашите доклади ще направя преценка какво ще бъде поведението ни занапред„, заяви той.

Разгневен от изборните резултати и критиките към ГЕРБ, Борисов заговори за „преформатиране на властта“ и дори за предсрочни избори. Той заяви, че ако партията му спре да осигурява кворум, правителството ще падне само. Водачът на герберите призова управляващите да решат дали могат да продължат без подкрепата на неговата партия.

Борисов отправи и остри критики към председателя на парламента Наталия Киселова, обвинявайки я, че не се отнася сериозно към работата си и често отсъства. “Че Киселова, където види празник на роза, на ягода, на череша, на слива, на джанка, на маруля, заминава там да се показва. Камо ли пък ако има мач, ако има нещо, волейбол ако има,то е чудо! Деветнайсет ли, колко депутати има зад гърба си, откъде накъде? Тя трябва да пита, преди да тръгне. Изобщо това не ми харесва. Затова премиерът да се стяга, да преформатира, включително и председателя на Народното събрание„, заръча лидерът на ГЕРБ.

Междувременно водачът на „Ново начало“ Делян Пеевски обяви, че ще подкрепи председател на парламента, излъчен от ГЕРБ, и е готов за разговори за преформатиране на управлението. Той каза, че излъчва преговорен екип, който очаква покана за разговори от премиера Росен Желязков.

На този фон, в дневния ред на Народното събрание за днес са включени три ратификации на международни споразумения, избор на комисия за одит на Сметната палата и обсъждане на промени в Закона за туризма, които предвиждат създаване на туристически гаранционен фонд.

От „Продължаваме промяната-Демократична България“ вчера предложиха в програмата за работа на парламента за сряда да се включи създаването на временна комисия за автомагистрала „Хемус“. От обединението и от „Възраждане“ са внесли поотделно искания в Народното събрание за изслушване на вътрешния министър Даниел Митов и на директора на ОДМВР-Пазарджик във връзка „с множеството случаи на купуване на гласове на предсрочните местни избори в Пазарджик тази неделя“.