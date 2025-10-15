Има възможности за японски инвестиции в индустриалните зони у нас

Министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов заяви, че съществува значителен потенциал за разширяване на търговските и инвестиционните връзки между България и Япония. Той посочи възможностите за партньорство, особено във високотехнологичните сектори и индустрията.

Той обсъди възможностите за задълбочаване на двустранните търговско-икономически отношения на среща в Токио с японският държавен министър на икономиката, търговията и индустрията г-н Юширо Кога. В разговора участваха още посланикът на България в Япония Мариета Арабаджиева и ръководителят на службата по търговско- икономически въпроси в Токио Красимир Иванов.

Министър Дилов подчерта, че

Япония е стратегически икономически партньор на България.

Двамата разговаряха за потенциала за сътрудничество в сектори от взаимен интерес като високите технологии, иновациите, енергетиката, автомобилнен сектор, здравеопазване и други.

Съществуват възможности за японски инвестиции в индустриалните зони у нас, оперирани от „Национална компания Индустриални зони“, отбеляза министър Дилов. „Присъствието на японски предприятия в тях не само би укрепило двустранното ни сътрудничество, но и би им осигурило стратегическо позициониране в Европа“.

Министърът на икономиката посочи присъединяването ни към Шенгенското пространство и предстоящото влизане в еврозоната като ключови фактори, които повишават сигурността и доверието на международните инвеститори.

По време на срещата бяха обсъдени и въпроси свързани с процеса по присъединяване на страната ни в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

В рамките на работната си визита в Токио министър Дилов и водената от него делегация се срещнаха и с президента на Японската организация за външна търговия (JETRO) г-н Сусуму Катаока. Бизнес организацията работи за насърчаване на взаимната търговия и инвестиции между Япония и останалата част от света.

„Повторното откриване на офиса на JETRO в България

несъмнено би дало нов тласък на търговско-икономическото ни партньорство“, заяви Дилов.

Сусуми Катаока подчерта, че откриването на офис на организацията в България е стратегическо във връзка с активизиране на сътрудничеството между бизнеса от двете държави.

През миналата година стокообменът между България и Япония възлиза на 270.4 млрд. долара,

но намалява в сравнение с 2023-а. Търговското салдо е отрицателно за нашата страна.

По данни на БНБ общата сума на японските инвестиции в България в края на миналата година е 85.4 млн. евро.