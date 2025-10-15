Ограничават достъпа до нотариални актове

По-мек вариант за ограничаване достъпа до нотариални актове предлага правосъдното министерство в публикувани за обществено обсъждане промени в Правилника за вписванията. За получаване на незаверен препис или препис-извлечение от чужд акт за собственост ще се доказва правен интерес пред съдията по вписванията в Имотния регистър.

Преди два месеца министерството разбуни духовете с радикално орязване на достъпа, но сега отчита че преминаването от напълно свободен режим за получаване на преписи от подлежащи на вписване актове към предложените значителни ограничения „представлява твърде рязка промяна, която трудно се възприема“. С възприемане на умерения публичността относно вписванията на недвижимите имоти в България би се доближила до тази във Франция, Испания и Италия, твърдят авторите на проекта.

Преписи от актовете ще се издават свободно на страните, на техните преки и непреки правоприемници и праводатели, на техните представители по закон или по упълномощаване; нотариуси и на техни служители; адвокати, младши адвокати и на адвокатски сътрудници, вписани в регистъра на съответната адвокатска колегия; частни съдебни изпълнители и на техни служители; органите на съда, прокуратурата и следствието; други органи и лица в предвидените от закон или правилника случаи.

Извън тези категории лица достъпът ще става при доказване на правен интерес, който съдията по вписвания ще преценява въз основа на посочените от заявителя обстоятелства и представените от него документи. Те са изрично, но неизчерпателно посочени за категориите лица, които искат преписа:

за лице, което води преговори за придобиване на недвижим имот – въз основа на предварителен договор с отчуждителя, кореспонденция, друго;

за лице, осъществяващо посреднически услуги за придобиване на недвижим имот – въз основа на договор с възложителя на услугата, друго;

за арендатор или наемател на недвижим имот, както и за лице, което възнамерява да сключи договор за аренда или за наем на недвижим имот за срок по-дълъг от една година – въз основа на договор, кореспонденция, друго;

за юрисконсулт на юридическо лице, което по занятие извършва сделки с недвижими имоти, вкл. учредяване на ипотеки за обезпечаване на вземания – въз основа на пълномощно, от което е видно качеството на заявителя и предоставените му права, друго;

Друга новост е въвеждането на специализирани услуги за автоматизиран достъп на собствениците до информация за извършените за имотите им от други лица справки и издадените им преписи и препис-извлечения от вписани актове, отбелязвания или заличавания по книгите за вписване или от партидите на лицето. В мотивите е посочено, че това е допълнителна гаранция за защита на правото на собственост. Така на практика всеки титуляр на вещни права върху недвижим имот в реално време ще може да получи информация дали е извършена справка или е предоставен препис или препис-извлечение от акт, отнасящ се за негов имот.