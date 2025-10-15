Глобалният публичен дълг е по-притеснителен отколкото изглежда, според МВФ

Международният валутен фонд прогнозира, че глобалният публичен дълг ще надхвърли 100% от БВП до 2029-а – най-високият дял от 1948-а насам и ще продължи да расте, съобщи кредиторът на 15 октомври. И призова страните да натрупат буфери, за да се предпазят от икономически рискове. Витор Гаспар – ръководител на отдела по фискални въпроси на Фонда, заяви, че публичните задължения в световен план биха могли да скочат до 123% от БВП до края на десетилетието при „неблагоприятен, но правдоподобен сценарий“ – малко под върховите в исторически план 132% непосредствено след втората световна война.

„От наша гледна точка най-тревожната ситуация ще е тази, в която ще има финансови сътресения“, каза той в интервю, цитирайки отделен доклад на МВФ, публикуван ден по-рано (на 14 октомври, който предупреждава за възможна „хаотична“ корекция на пазара. Това би могло да отприщи низходящ фискален и финансов цикъл, подобен на този, който се случи по време на европейската криза с държавния дълг, започнала през 2010 г., допълни Гаспар.

МВФ повиши леко прогнозата си за глобалния растеж за 2025 г., отчитайки по-благоприятното въздействие на митата, въпреки че предупреди, че подновена търговска война между Съединените щати и Китай, която ескалира след пресмятането на данните, може значително да забави производството.

Гаспар заяви, че прекалено несигурните перспективи правят фискалните реформи по-важни от всякога и МВФ призовава както развитите икономики, така и развиващите се страни да намалят нивата на задълженията си, да намалят дефицитите и да натрупат буфери.

Предишни изследвания на МВФ показаха, че страните с по-голяма фискална маневреност са по-способни да ограничат щетите върху заетостта и икономическата активност в случай на тежки неблагоприятни сътресения, съчетани с финансова криза, отбеляза Гаспар. В последния си „Фискален монитор“ експертите на институцията отбелязаха, че дълговите равнища на богатите икономики вече са надхвърлили 100% от БВП или се очаква да пробият този таван, включително Съединените щати, Канада, Китай, Франция, Италия, Япония и Великобритания.

Рискът им обаче се счита за нисък до умерен, тъй като тези страни имат ликвидни пазари на държавни облигации и повече възможности за избор на политики, докато много развиващи се стопанства и нации с ниски доходи имат по-малко ресурси и по-високи разходи по заеми, въпреки относително ниските си коефициенти на задлъжнялост.

Кредитите са много по-скъпи сега, отколкото в периода между световната финансова криза от 2008-2009 г. и пандемията, която започна през 2020 г., каза Гаспар. Покачващите се лихвени проценти оказват натиск върху бюджетите във време, когато търсенето е високо в резултат на геополитическо напрежение, увеличаващи се природни бедствия, революционни технологии и застаряващо население. И допълни, че целенасочените публични разходи за образование и инфраструктура биха могли да увеличат БВП.

От МВФ съобщават, че разпределянето само на един процентен пункт от БВП от текущите разходи за образование или други инвестиции в човешки капитал би могло да увеличи БВП с повече от 3% до 2050 г. в развитите икономики и почти два пъти повече в развиващите се пазари.

В Съединените щати съотношението на публичния дълг към БВП надмина пика след Втората световна война по време на пандемията от КОВИД-19 и се очаква да надхвърли 140% от БВП до края на десетилетието, отбелязва Гаспар. И допълни, че официални представители на МВФ ще призоват настойчиво американските власти да стабилизират дълга чрез намаляване на бюджетния дефицит когато през ноември започне прегледа на американската икономика.

Редуцирането на американския дефицит би помогнало за промяната на баланса на американската икономика, като същевременно би освободило ресурси за частния сектор в страната и по света, спомагайки за понижаване на лихвените проценти и създавайки по-благоприятни условията за финансиране, каза Гаспар.

Държавният дълг на Китай също нараства рязко и се очаква да се повиши от 88.3% от БВП до 113% до 2029 г., информира МВФ, който също така планира редовен преглед на китайското стопанство през ноември.