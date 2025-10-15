Силвия Джагарова с международно отличие „Жена-лидер на годината в медиите и ПР“

На престижната световна конференция Future Billionaire Investor Summit 2025, проведена в Дубай под егидата на Unified Brainz Virtuoso Ltd. и Asia Africa Chamber of Commerce & Industry (AACCI), българската бизнес дама и медиен визионер Силвия Джагарова беше отличена с престижната награда „Жена-лидер на годината в медиите и връзките с обществеността“.

Наградата бе връчена в рамките на Business Excellence Leadership Awards 2025, като признание за приноса на Джагарова в изграждането на влиятелни медийни брандове и комуникационни стратегии, които свързват бизнес, култура и иновации на международно ниво.

Форумът събра лидери, инвеститори и визионери от целия свят под темата „Success Reimagined: Innovation, Purpose, and Profit in a Borderless Business World“ — „Преосмислен успех: иновации, мисия и печалба в свят без граници“. Силвия Джагарова представи България като пример за модерно лидерство и професионализъм в медиите и публичните комуникации, вдъхновявайки ново поколение жени предприемачи.

„Тази награда е символ на смисъл, постоянство и визия — напомняне, че медиите и комуникацията са мостовете, които свързват идеите с въздействието,“ сподели Джагарова след церемонията по награждаването в Дубай.

Future Billionaire Investor Summit се утвърждава като една от най-значимите глобални платформи, които отличават визионерското лидерство и насърчават устойчивите иновации в различни индустрии по света.

