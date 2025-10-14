Борисов не скри гнева си в първия си коментар за изборите в Пазарджик: Има ли полза да стоим в това правителство

Да честитим на победителите в Пазарджик – на вторите, на третите. Виждаме, че от тази сглобка ГЕРБ се класира на шесто място. Е, щом ГЕРБ е победен, то тогава да се хванат всички победители да карат влака, за да видят лесно ли е. Вече не носим отговорност – нула отговорност! Резултатът ще е още по-лош за ГЕРБ, ако останем в такова правителство, в което министерства са дадени на концесия.

Това коментира лидерът на ГЕРБ – Бойко Борисов на пресконференция в централата на партията, на която бяха премиерът Росен Желязков, финансовият министър Теменужка Петкова, вицепремиерът Томислав Дончев, депутатите Деница Сачева, Рая Назарян. Борисов попита министрите си дали според тях има полза да стоят в такова правителство.

„Дал съм дума да стоим в такова правителство, но ако стоим, ще стоим само формално. Повече кворум няма да им правим“ – предупреди Борисов.

Той призна, че е бил питан от вицепремиера Томислав Дончев защо негови депутати не са били на изборите в Пазарджик – да водят агитация, както народните представители от ПП-ДБ, на което Борисов отговори, че е знаел какво ще се случи в ромските махали.

„В ромските махали много отчетливо разбират друго. Единственото нещо, което може да ни радва, е, че не сме участвали в „тази помия“, обясни лидерът на ГЕРБ-СДС.

Той поиска от финансовия министър Теменужка Петкова да включи в бюджета за 2026 г., без да мисли за дефицита от 3%, близо 700 млн. лева за „Боташ“. Настоя за това с думите: „Така че да видят младите лекари как парите им са заминали за Турция. Да отидат при Радев и да си ги търсят„, така той реагира, подразнен от вчерашния коментар на президента по повод изборите в Пазарджик.

След това Борисов продължи, че червената лапма е светнала и „Всяко зло за добро“. Той се обърна към премиера Желязков с думите, че му развързва ръцете да направи каквито промени сметне за необходими.

„Никакви правила за теб вече не важат, след като те не спазват правилата“, продължи Борисов и не скри гнева си от поведението на председателя на Народното събрание – Наталия Киселова, която, по думите му, ходела на всеки празник – на черешата, на сливата, на динята, но без да се допита до мандатоносителя, предвид факта, че зад нея са само 19 души – парламентарната й група „БСП – Обединена левица“.

„Ще видим дали могат да издържат няколко дни без кворум и след това правителството само ще падне“, заплаши Борисов. После обясни, че дава път на младите, за да се докажат и да видят дали без шестата партия могат да управляват. Той на няколко пъти повтори как от ПП-ДБ му се подигравали, че е на шесто място на изборите за общински съвет в Пазарджик. Цитира и есемеси от Ивайло Мирчев, в който депутатът от ПП-ДБ му пишел, че в Пазарджик са го „изяли“. Ето защо той разпореди на депутатите си да отидат по родните си места и да видят колко е „изядено“ от подкрепата на ГЕРБ там.