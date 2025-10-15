Управляващите отмениха и заседанията на парламентарните комисии

След проваленото пленарно заседание управляващите отменят и планираните за днес парламентарни комисии. От седем насрочени за деня комисии, шест са отпаднали, като заседанието на седмата – Комисия за контрол над службите за сигурност, все още не е отложено и предстои в 16.30 часа.

В дневния ред на ресорната парламентарна комисия е изслушване на председателя на ДАНС и на директора на ТД ДАНС – Пазарджик относно информация за опорочаване на изборния процес при проведените избори за общински съветници в община Пазарджик и на частичните избори за общински съветници на 12 октомври 2025 г., чрез купуване на гласове, търговия с влияние, фалшификация на изборни книжа и всякакъв вид манипулация на изборния вот и последващите резултати от него.

По-рано днес в пленарната зала се регистрираха едва 61 народни представители. Поради липса на кворум, председателят на Народното събрание Наталия Киселова закри заседанието и обяви, че следващото ще се проведе утре, от 9.00 часа. Всичко това дойде в резултат на заканата на Бойко Борисов, че повече „няма да им осигурява кворум“. През изминалия ден, той обяви, че ГЕРБ няма място в настоящото управление, след като формацията се класира шеста на изборите за общински съветници в Пазарджик. Водачът на герберите призова премиера Росен Желязков да предприеме промени във властта, включително смяна на председателя на Народното събрание, като допълни, че е време за „преформатиране“ на управлението.