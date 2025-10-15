ПП-ДБ се събра на коалиционен съвет

От „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ отмениха предварително обявеното си изказване пред медиите по повод заявките на Борисов от вчера, че правителството трябва да се преформатира и че ГЕРБ-СДС повече няма да „им прави“ кворума. По-късно стана ясно, че те са се събрали на коалиционен съвет. В същото време депутатът от ПП-ДБ Венко Сабрутев коментира пред „Дарик“, че колкото по-рано си отиде правителството „Желязков“, толкова по-добре, защото „то е вредно за страната“.

Той изброи и конкретни министри, които според него са „вредни“ – министърът на финансите Теменужка Петкова, министърът на вътрешните работи Даниел Митов и социалният министър Борислав Гуцанов.

По отношение на заявеното от Бойко Борисов и потвърдено от Делян Пеевски вчера желание да се започнат преговори за преформатиране на управлението, Сабрутев коментира: „Мафията се прегрупира“. По думите му числата показват, че държавата задлъжнява рекордно, а хората обедняват.

Попитан дали трябва да има нов председател на Народното събрание, Сабрутев определи и Киселова като „абсолютно вредна“. „Вие виждате, че Киселова изпълнява всичко, което Пеевски е казал, затова Борисов иска да я махне“, обясни депутатът.