Виновник за политическата криза е непожелалият да влезе в санитарния кордон срещу Пеевски, обяви Ивайло Мирчев

След координационния съвет на „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ отделните лидери на политическите фракции в коалицията дадоха заедно изявление. Първи започна съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев, чиито есемеси, изпратени на Борисов по повод поражението на ГЕРБ в Пазарджик, се оказа, че са разгневили много ръководителя на партията – мандатоносител, който на няколко пъти вчера, на пресконференцията в централата й, не скри раздразнението си от тях. Тогава Борисов обяви, че след като са шести, вече няма да носят отговорност за управлението и „няма да им правят кворума“.

„Виновникът не съм аз. Виновникът за политическата криза е човекът, непожелал да влезе в санитарния кордон срещу Пеевски“, обяви Мирчев и припомни как миналата година от ПП-ДБ са поискали неговото създаване. По думите му той бил почти направен, но не бил довършен.

„От вчера – и ГЕРБ, и „ДПС-Ново начало“ са фактически една и съща политическа сила, а това, което виждаме днес, са трима премиери, за които ние говорим отдавна. Единият е формалният, вторият – на когото много му се иска и третият, който е истинският премиер – Делян Пеевски.

Единственото, което днес му е останало на Бойко Борисов, е да отиде във фотостудиото, да застане до герба и да си направи снимка с Пеевски, заяви Мирчев.

Съпредседателят на „Демократична България“ и председател на „Демократи за силна България“ Атанас Атанасов също каза че виновник за кризата е мандатоносителят – Бойко Борисов. След това посочи и какви са решенията оттук нататък:

„Или правителството на Желязков иска вот на доверие, или преформатират кабинета с нови лица. Очакваме мандатоносителя да го съобщи на целокупния български народ“.

Вторият съпредседател на „Да, България“ Божидар Божанов коментира, че политическата криза е придобила системен характер, защото съдебната система е превзета от Пеевски. По думите му решението е Пеевски да бъде „изваден“ и от службите, и от съдебната власт.

Председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев призна, че не са очаквали изборите в Пазарджик да предизвикат такова сътресение и пълен блокаж на държавата, изброявайки отмененото заседание на правителството, липсата на кворум в парламента и новото развитие от днес – според тяхна информация шефът на НЗОК бил отнел всички правомощия на заместника си.

„Виждаме борба за порциите в държавата между различни групи и групички, както Бойко Борисов каза вчера, че е дадено всичко на концесия на различни кръгове и те явно са се хванали за гушите„, отбеляза Василев.

Той обаче бе категоричен, че България не може да става заложник на тези борби и набеляза основната цел и задача, която правителството има – да внесе бюджет. Обърна внимание и че по закон те имат две седмици да го направят. А и предупреди, че ако не го внесат и боричканията продължат, очертаващата се финансова криза може да прерасне в истинска.

На въпрос дали ако има преформатиране на кабинета „Желязков“, от ПП-ДБ биха участвали, Асен Василев отговори, че след като там е Пеевски, то те нямат място в него.

По отношение на вчерашните обвинения на Борисов, че единственото нещо, направено от правителството на Кирил Петков, било да вкара България в сивия списък за пране на пари, Василев му препоръча да прочете негов пост, писан през май 2025 година.

Той бил базиран на доклад, внесен от кабинета на Росен Желязков. В документа ясно пишело, че България е влязла в сивия списък за пране на пари заради действие и бездействие на кабинетите „Борисов 2“ и „Борисов 3“, като периодът на оценка бил приключил през 2020 година. Освен това в същия доклад пишело, че в резултат на действията, предприети от кабинета „Петков“ и кабинета „Денков“ около две трети от препоръките за излизане от списъка били изпълнени и оставало да се отговори само на една трета от тях.

„Така че на лъжата краката са къси„, заключи Василев.

На въпрос дали биха гласували за оставката на Наталия Киселова, предвид вчерашните остри критики на Борисов срещу нея, Божидар Божанов отговори, че от ПП-ДБ и друг път са заявявали, че тяхната първоначална подкрепа за нея вече е загубила своите причини.