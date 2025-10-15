РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Тренирайте долната част на тялото си, за да запазите силата и баланса си с възрастта

Тренирайте долната част на тялото си, за да запазите силата и баланса си с възрастта

Но е напълно нормално някои движения да ви се струват по-трудни от други и според треньора на Peloton, Бен Олдис, има определен набор от упражнения, които начинаещите обикновено не харесват.

„Хората намират тренировките за долната част на тялото за много предизвикателни в началото“, казва Олдис.

Използването на големите мускули в краката и седалището може да е изморително, а последвалата мускулна треска (DOMS) – неприятна, но Олдис настоява, че всичко това си заслужава.

„Можете да направите невероятна тренировка за долната част на тялото, която ви дава много повече от просто сила в краката“, казва той.

Тренировките за долната част на тялото включват големи мускулни групи като квадрицепсите и седалищните мускули, което повишава сърдечната честота и подобрява кардио издръжливостта.

Освен това, поддържането на сила и подвижност в тази област ще ви помогне да запазите способността си да извършвате функционални движения с възрастта – като ходене, тичане и изкачване по стълби.

Трите любими упражнения на треньора от Peloton, които можете да правите у дома

1. Клек (Squat)

Серии: 3 Повторения: 8–12

  • Застанете с крака на ширината на раменете, пръстите леко насочени навън. Дръжте тежест пред гърдите си, ако искате упражнението да е по-трудно.
  • Свийте коленете, насочени в същата посока като пръстите, и изтеглете бедрата назад, докато бедрата станат успоредни на пода.
  • Избутайте през петите и се изправете.

Олдис обяснява, че клековете са полезни, защото ангажират няколко мускулни групи едновременно – квадрицепси, седалище и задни бедра.
Това движение имитира ставането от стол – функционално умение, което ще ви служи и в по-късна възраст.

2. Напад (Lunge)

Серии: 3 Повторения: 6–10 на всеки крак

  • Застанете с крака на ширината на раменете.
  • Направете крачка напред и свийте коленете, така че и двете да образуват приблизително 90° ъгъл, а задното коляно да е малко над пода.
  • Избутайте през предния крак, за да се върнете в изходна позиция.
  • Повторете с другия крак.

Нападите са едностранно упражнение, което натоварва всяка страна поотделно. Олдис казва, че този тип движения подобряват стабилността и баланса.

3. Мъртва тяга (Deadlift)

Серии: 3 Повторения: 6–12

  • Застанете с крака на ширината на раменете и поставете тежест (щанга или дъмбели) пред стъпалата си.
  • С леко свити колене се наведете напред от таза, за да хванете тежестта.
  • Стегнете корема и, държейки гърба изправен, избутайте бедрата напред, за да се изправите, като държите тежестта близо до тялото.
  • Обърнете движението, за да спуснете тежестта обратно на пода.

Олдис е особено ентусиазиран за това упражнение:
„Мъртвата тяга е невероятна за задната верига – всички мускули по гърба на тялото.“

Тя подобрява стойката и изгражда цялостна сила.

Четете още: Инструктори по Пилатес разкриват 5 надценени упражнения, които избягват в часовете си

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

След пороите в страната ще станат ли по-стриктни институциите, издаващи разрешителните за строеж?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени