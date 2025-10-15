Тренирайте долната част на тялото си, за да запазите силата и баланса си с възрастта

Но е напълно нормално някои движения да ви се струват по-трудни от други и според треньора на Peloton, Бен Олдис, има определен набор от упражнения, които начинаещите обикновено не харесват.

„Хората намират тренировките за долната част на тялото за много предизвикателни в началото“, казва Олдис.

Използването на големите мускули в краката и седалището може да е изморително, а последвалата мускулна треска (DOMS) – неприятна, но Олдис настоява, че всичко това си заслужава.

„Можете да направите невероятна тренировка за долната част на тялото, която ви дава много повече от просто сила в краката“, казва той.

Тренировките за долната част на тялото включват големи мускулни групи като квадрицепсите и седалищните мускули, което повишава сърдечната честота и подобрява кардио издръжливостта.

Освен това, поддържането на сила и подвижност в тази област ще ви помогне да запазите способността си да извършвате функционални движения с възрастта – като ходене, тичане и изкачване по стълби.

Трите любими упражнения на треньора от Peloton, които можете да правите у дома

1. Клек (Squat)

Серии: 3 Повторения: 8–12

Застанете с крака на ширината на раменете, пръстите леко насочени навън. Дръжте тежест пред гърдите си, ако искате упражнението да е по-трудно.

Свийте коленете, насочени в същата посока като пръстите, и изтеглете бедрата назад, докато бедрата станат успоредни на пода.

Избутайте през петите и се изправете.

Олдис обяснява, че клековете са полезни, защото ангажират няколко мускулни групи едновременно – квадрицепси, седалище и задни бедра.

Това движение имитира ставането от стол – функционално умение, което ще ви служи и в по-късна възраст.

2. Напад (Lunge)

Серии: 3 Повторения: 6–10 на всеки крак

Застанете с крака на ширината на раменете.

Направете крачка напред и свийте коленете, така че и двете да образуват приблизително 90° ъгъл, а задното коляно да е малко над пода.

Избутайте през предния крак, за да се върнете в изходна позиция.

Повторете с другия крак.

Нападите са едностранно упражнение, което натоварва всяка страна поотделно. Олдис казва, че този тип движения подобряват стабилността и баланса.

3. Мъртва тяга (Deadlift)

Серии: 3 Повторения: 6–12

Застанете с крака на ширината на раменете и поставете тежест (щанга или дъмбели) пред стъпалата си.

С леко свити колене се наведете напред от таза, за да хванете тежестта.

Стегнете корема и, държейки гърба изправен, избутайте бедрата напред, за да се изправите, като държите тежестта близо до тялото.

Обърнете движението, за да спуснете тежестта обратно на пода.

Олдис е особено ентусиазиран за това упражнение:

„Мъртвата тяга е невероятна за задната верига – всички мускули по гърба на тялото.“

Тя подобрява стойката и изгражда цялостна сила.

Четете още: Инструктори по Пилатес разкриват 5 надценени упражнения, които избягват в часовете си