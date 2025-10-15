Виновник за политическата криза е непожелалият да влезе в санитарния кордон срещу Пеевски, обяви Ивайло Мирчев

След координационния съвет на „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ отделните лидери на политическите фракции в коалицията дадоха заедно изявление. Първи започна съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев, чиито есемеси, изпратени на Борисов по повод поражението на ГЕРБ в Пазарджик, се оказа, че са разгневили много лидера на партията – мандатоносител, който на няколко пъти вчера, на пресконференцията в централата й, не скри раздразнението си от тях. Тогава Борисов обяви, че след като са шести, вече няма да носят отговорност за управлението и „няма да им правят кворума“.

„Виновникът не съм аз. Виновникът за политическата криза е човекът, непожелал да влезе в санитарния кордон срещу Пеевски“, обяви Мирчев и припомни как миналата година от ПП-ДБ са поискали неговото създаване. По думите му той бил почти направен, но не бил довършен.

„От вчера – и ГЕРБ, и „ДПС-Ново начало“ са фактически една и съща политическа сила, а това, което виждаме днес, са трима премиери, за които ние говорим отдавна. Единият е формалният, вторият – на когото много му се иска и третият, който е истинският премиер – Делян Пеевски.

Единственото, което днес му е останало на Бойко Борисов е да отиде във фотостудиото, да застане до герба и да си направи снимка с Пеевски, заяви Мирчев.

Съпредседателят на „Демократична България“ и председател на „Демократи за силна България“ Атанас Атанасов също обяви, че виновник за кризата е мандатоносителят – Бойко Борисов. След това набеляза и какви са решенията оттук нататък:

„Или правителството на Желязков иска вот на доверие, или преформатират кабинета с нови лица. Очакваме мандатоносителя да го съобщи на целокупния български народ“.

Вторият съпредседател на „Да, България“ Божидар Божанов коментира, че политическата криза е придобила системен характер, защото съдебната система е превзета от Пеевски. По думите му решението е Пеевски да бъде „изваден“ и от службите, и от съдебната власт.

Председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев призна, че не са очаквали изборите в Пазарджик да предизвикат такова сътресение и пълен блокаж на държавата, изброявайки отмененото заседание на правителството, липсата на кворум в парламента и новото развитие днес – шефът на НЗОК бил отнел всички правомощия на заместника си.

„Виждаме борба за порциите в държавата между различни групи и групички, както Бойко Борисов каза вчера, че е дадено всичко на концесия на различни кръгове и те явно са се хванали за гушите„, коментира Асен Василев.

Той обаче бе категоричен, че България не може да става заложник на тези борби и набеляза основната цел и задача, която правителството има – да внесе бюджет. Обърна внимание, че по закон те имат две седмици да го направят. Предупреди, че ако те не го внесат и боричканията продължат, очертаващата се финансова криза, може да прерасне в истинска.