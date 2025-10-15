РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Ще отговорим на всякакви търговски мерки срещу държави от ЕС, предупреди Европейската комисия

Европейската комисия ще предприеме действия при евентуални търговски мерки срещу една или повече страни – членки на Европейския съюз, заяви днес говорител на институцията на редовен брифинг в Брюксел, предаде БТА.

Поводът са изявленията на президента на САЩ Доналд Тръмп, който предупреди, че може да наложи допълнителни мита върху испански стоки, след като Мадрид отказа да увеличи военните си разходи до целта от 5% от БВП, заложена от НАТО.

„Комисията има водещи правомощия по търговските въпроси и представлява всички държави членки в международните преговори“, подчерта говорителят, добавяйки, че споразумението за свободна търговия между ЕС и САЩ е рамката за решаване на подобни казуси.

На въпрос дали Брюксел би се намесил при евентуално въвеждане на мита от страна на Вашингтон, той отказа да навлиза в хипотетични сценарии, но увери, че ЕК ще защитава интересите на всички страни членки.

