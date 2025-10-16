От БСП заявиха, че са готови на всякакви разговори за запазване на правителството, но без посредничеството на медиите

От БСП са готови да водят всякакви разговори за запазване на правителството. Това заяви на брифинг вицепремиерът и лидер на БСП Атанас Зафиров. Той подчерта, че партията няма намерение да комуникира с коалиционните си партньори чрез медиите.

По думите му, Изпълнителното бюро на БСП и коалиционният съвет „БСП – Обединена левица” са обсъдили възникналата правителствена криза и риска тя да прерасне в по-широка политическа. „Властта никога не е била самоцел за нас. Не сме критикували нито един партньор в управлението. Готови сме на диалог, но инициативата трябва да дойде от мандатоносителя”, каза Зафиров.

Вицепремиерът съобщи, че в петък ще се срещне с представители на Европейската левица, които са подкрепили участието на БСП в сегашното управление. Той призна, че му е трудно да обясни пред тях политическата ситуация в България и последиците ѝ за европейската перспектива на страната.

„Направихме много компромиси, за да бъдем част от това правителство. Изкушавам се да кажа, че сме изчерпали лимита им, но няма да го направя, защото решенията при нас се взимат колективно. Искам ясно да чуя какви са очакванията към БСП“, добави Зафиров, подчертавайки, че партията няма да прави отстъпки с обществения интерес.