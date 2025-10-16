Airbus ще удвои производството на изтребители Eurofighter

Airbus планира да удвои производството на Eurofighter през следващите години от 10 на 20 годишно. Михаел Шелхорн, ръководител на отдела за отбрана на компанията, обяви това в интервю за германския вестник Handelsblatt.

Плановете на компанията са продиктувани от нарастващото търсене на Eurofighter.

На 15 октомври от Airbus обявиха, че

германските военновъздушни сили са поръчали 20 от тези изтребители в сделка на стойност 3.75 милиарда евро.

Те ще бъдат доставени между 2031 и 2034 година. Както беше съобщено по-рано, Airbus има поръчки за Eurofighter и от Италия, Испания, Австрия, Обединеното кралство, Саудитска Арабия, Катар и други страни.

Eurofighter Typhoon е европейски многонационален двумоторен, свръхзвуков, многоцелеви изтребител

с делта крило тип „канар“. Typhoon е проектиран първоначално като изтребител за превъзходство във въздуха и се произвежда от консорциум от Airbus, BAE Systems и Leonardo, който осъществява по-голямата част от проекта чрез съвместна холдингова компания Eurofighter Jagdflugzeug GmbH. Агенцията на НАТО за управление на Eurofighter и Tornado, представляваща Обединеното кралство, Германия, Италия и Испания, управлява проекта и е основният клиент.