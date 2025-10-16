Мерц поиска общоевропейска фондова борса, която да се конкурира с Азия и САЩ

Германският канцлер Фридрих Мерц призова да се създаде паневропейска фондова борса като част от по-широка схема за подпомагане на компаниите да се конкурират по-успешно със съперниците от Съединените щати и Азия. Европейските фирми се нуждаят от „достатъчно широк и дълбок европейски капиталов пазар, за да могат да се финансират по-добре и по-бързо“, заяви Мерц на 16 октомври в обръщение към парламента в Берлин, преди срещата на върха на Европейския съюз през следващата седмица.

Лидерът на германските християндемократи цитира доклади на бившите италиански премиери Марио Драги и Енрико Лета, в които се подчертава необходимостта от спешни стъпки за преодоляване на разликата в растежа на производителността спрямо световните конкуренти, и отново изрази разочарованието си от факта, че компании като регистрираната в Майнц BioNTech са избрали да регистрират акциите си на борсата в Ню Йорк.

„От решаващо значение за бъдещето на нашата страна и държавите в Европа е да изпълним тези задачи с нова енергия“, каза Мерц пред депутатите от Бундестага. И се мотивира, че става въпрос за европейския просперитет и дали Старият континент ще остане играч в световната икономика след няколко години или ще се превърне в играчка на големи икономически центрове в Азия и Америка.

Фрагментираният борсов пейзаж на Европейския съюз отдавна се разглежда като пречка за растежа и иновациите в 27-членния блок, особено в технологичния сектор, където компаниите имат по-труден достъп до финансиране от международните си конкуренти. При встъпването си в длъжност в началото на май Мерц обеща да реформира германската икономика, включително да предприеме мерки за стимулиране на инвестициите и за редуциране на набъбналата, с припокриващи се функции бюрократична машина, като поиска и ЕС да ускори собствените си опити за повишаване на конкурентоспособността.

Драги – бившият председател на Европейската централна банка, който публикува доклада си за блока през септември 2024-а, заяви миналия месец, че ЕС все още не успява да реагира на бързо променящия се световен ред.

„Драги беше много ясен и Лета поддържа същата линия по много точки“, каза Мерц на 16 октомври. „Европа ще стане по-продуктивна само ако претърпи фундаментална промяна: край на регулаторната лудост, по-бързи процедури, отворени пазари, повече иновации, повече действия вместо колебание.“