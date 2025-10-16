РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Германия подготвя план за защита от хибридни заплахи на Русия

Германският канцлер Фридрих Мерц обяви, че правителството на Германия подготвя подробен план за защита от хибридни заплахи, идващи от Русия. Планът ще бъде обсъден в следващите дни на първото заседание на новосъздадения Съвет за национална сигурност.

Мерц ще настоява ЕС да използва замразените руски активи за заем от 140 млрд. евро на Украйна

В изказване пред Бундестага, преди предстоящата среща на върха на Европейския съвет в Брюксел, Мерц обвини Русия, че се опитва да дестабилизира Германия и Европа чрез саботаж, шпионаж, убийства, кибератаки и дезинформационни кампании. Той дори посочи, че част от тази дезинформация идва „от вашите редици“, обръщайки се към крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“, предаде БТА.

Канцлерът подчерта, че Германия ще продължи да подкрепя Украйна „толкова дълго, колкото е необходимо“. На срещата в Брюксел ще се обсъждат мерки за засилване на натиска върху Русия да започне мирни преговори и нов, 19-и пакет от санкции.

