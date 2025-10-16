Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов с променена мярка – домашен арест

Софийският апелативен съд (САС) промени мярката за неотклонение “Задържане под стража” на бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов в домашен арест.

Барбутов е обвиняем за участие в организирана престъпна група за длъжностни престъпления и подкупи.

Адвокат Ина Лулчева настоява за промяна на мярката за неотклонение и отчете, че клиентът ѝ вече е четири месеца в ареста. Според прокуратурата няма основание за изменението на мярката и добавиха, че предстоят още разпити на свидетели и изготвяне на експертизи. Лулчева акцентира на бездействието от страна на прокуратурата по думите ѝ относно събирането на доказателства и разпита на свидетели. Тя също така посочи, че Барбутов вече не е длъжностно лице, семеен е с две деца, няма опасност да се укрие и да извърши престъпление.

Поддържам казаното от защитника ми, желанието ми е да бъда до семейството си, каза Барбутов и поиска по-лека мярка за неотклонение.