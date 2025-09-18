Апелативният съд остави Никола Барбутов в ареста, съветникът му излиза срещу гаранция

Софийският апелативен съд реши бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов да остане в ареста, а съветникът му Петър Рафаилов да бъде освободен срещу парична гаранция. Двамата бяха задържани в края на юни по обвинение за участие в организирана престъпна група, свързана с корупция, длъжностни престъпления и подкупи.

Според прокуратурата Барбутов е упражнявал натиск върху районните кметове на „Люлин“ и „Младост“, за да насочват обществени поръчки към определени фирми. Апелативните съдии прецениха, че макар да няма опасност той да се укрие, съществува риск да извърши престъпление заради заеманата длъжност. За Рафаилов обаче такъв риск не е установен.

Защитата твърди, че за два месеца не са събрани нови доказателства и че прокуратурата е тълкувала погрешно свидетелски показания. Въпреки обжалването, съдът не уважи искането за пълно освобождаване на двамата.