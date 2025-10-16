Омбудсманът иска отпадане на административната тежест за родителите, получаващи детски

Омбудсманът Велислава Делчева обяви, че е изпратила препоръка до министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов с предложение да отпадне изискването родителите всяка година да представят удостоверение за доходите си от работодател, в случаите когато продължават да получават месечната помощ за дете.

Причината – административна тежест, която може да отпадне, тъй като държавата вече разполага с документите, които се изискват от гражданите.

НАП и НОИ имат пълната информация за доходите и могат служебно да я предоставят на дирекциите „Социално подпомагане“, уточнява омбудсманът.

Освен това за родителите, които вече не са на трудов договор или са в сложни отношения с предишен работодател, изискването за подобно удостоверение наистина би представлявало проблем.

Велислава Делчева отбелязва, че към нея са се обърнали граждани, оплакващи се от излишната административна тежест. И общественият защитник също е на мнение, че няма логика гражданите да представят документи, с които държавата вече разполага.



В крайна сметка Делчева изразява увереност, че Министерството на труда и социалната политика ще прояви разбиране и ще предприеме стъпки за облекчаване на процедурите за улесняване на достъпа до семейни помощи за родители и деца.