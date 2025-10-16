Блогърът MrBeast може да стартира собствена криптовалута

Най-популярният YouTube блогър в света – MrBeast (Джеймс Доналдсън), се готви да стартира собствен бизнес с финансови услуги. YouTuber вече е подал заявка за търговска марка MrBeast Financial в САЩ, съобщава Business Insider.

Заявлението, подадено в Службата за патенти и търговски марки на САЩ, изброява девет услуги, които компанията на блогъра теоретично би могла да предлага, включително помощ при студентски заеми, застраховки и кредитен анализ.

В заявлението се посочва, че

блогърът планира да създаде „мобилно приложение и онлайн услуги за банкиране,

финансово консултиране, криптовалута и други услуги“.

Освен това се отбелязва, че MrBeast Financial ще си партнира със съществуваща финтех компания, за да се възползва от нейната инфраструктура.

MrBeast (истинско име – Джеймс Стивън „Джими“ Доналдсън, James Stephen «Jimmy» Donaldson), e американски ютюбър, предприемач и филантроп.

Той е основоположник на жанра на видеоклиповете в YouTube, в които се фокусира на скъпи каскади.

Неговият основен канал MrBeast заема първо място по количество абонати на платформата.

Доналдсън започва да качва видеа в YouTube от началото на 2012 г., когато той самият е на 13 години, под името „MrBeast6000“. Ранното му съдържание варира от Let’s Plays до „Видеа, изчисляващи богатството на други ютюбъри“.

Той плъзва навсякъде през 2017 г., след като видеото „Броя до 100 000“ получава хиляди гледания в рамките на няколко дена и оттогава насам популярността му расте непрестанно, като видеата му биват гледани от милиони.

Стилът на съдържанието му се разнообразява, като включва предизвикателства, видеа с дарения,

в които се дават като награда хиляди долари, видеа с тежки задачи, предизвикателства за оцеляване и оригинални влогове.

Когато каналът на Доналдсън стига преломната си точка, той наема няколко свои приятели от детството си, които да му помогнат да продължи развитието на марката си.