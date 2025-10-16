7 ключови витамини и минерали, които получавате от морковите

Морковите: Не са само вкусна храна за измислените зайчета.

Експертите по хранене обичат тези обикновено оранжеви – но понякога жълти, червени, бели или лилави – зеленчуци не само заради здравословните им ползи, но и защото тяхната универсалност прави лесно добавянето на хранителни вещества към диетата ви, независимо от личните ви предпочитания.

Ето какво трябва да знаете за хранителната стойност на морковите и как това може да помогне за подобряване на здравето ви.

За какво са полезни морковите?

Морковите съдържат различни витамини, минерали и антиоксиданти, които подпомагат много функции, включително имунитета, здравето на сърцето, бъбреците и черния дроб, според WebMD. Половин чаша моркови може да ви помогне да достигнете дневните цели за витамини и минерали с около 73% от препоръчителната дневна доза витамин А, 9% витамин К, 8% калий и фибри, 5% витамин C и 2% калций и желязо.

Те са пълни с бета-каротин, който тялото ви превръща във витамин А за здрави очи, кожа и имунитет. Също така са отличен източник на разтворими фибри, които подпомагат редовното храносмилане и стабилните нива на кръвната захар.

Морковите сред най-здравословните зеленчуци

Морковите са сред храните, които предлагат най-много здравословни ползи, но експертите по хранене искат потребителите да помнят, че няма универсален подход към здравословното хранене.

Ако търсите начини да подобрите здравето си, има редица научно обосновани тактики, върху които можете да се фокусирате.

„Най-силните изследвания показват, че можете да подобрите здравето си, като ядете балансирана диета с плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни, постни протеини и здравословни мазнини, заедно с физическа активност и здравословни навици,“ добавя регистрираната диетоложка Джейми Надо. „Препоръчвам да се фокусирате върху общо балансирани ястия с достатъчно протеини и фибри, да се храните осъзнато и да обръщате внимание на усещането за глад и ситост.“

