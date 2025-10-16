„Булгаргаз“ предлага 8% поскъпване на природния газ от ноември

Природният газ може да поскъпне с около 8% през ноември и да достигне цена от близо 66 лева за мегаватчас без такси и налози. Това става ясно от подаденото от „Булгаргаз“ заявление до Комисията за енергийно и водно регулиране.

Дружеството обяснява исканото увеличение с повишеното търсене от страна на клиентите, които се запасяват с повече гориво за есенно-зимния сезон. Това води до по-малък дял на по-евтиния азерски газ в общия енергиен микс и съответно до повишаване на крайната цена.

През ноември се очаква доставките да идват основно от втечнен природен газ, от газохранилището в Чирен и по договора с турската компания „Боташ“.

В края на октомври КЕВР ще разгледа и обсъди предложението на „Булгаргаз“ за увеличението, преди да вземе окончателно решение.