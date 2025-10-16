МВнР привика посланика на Словакия заради изказвания на президента Петер Пелегрини

Българското министерство на външните работи (МВнР) е извикало на среща вчера словашкият посланик у нас Васил Гривна, става ясно от днешна публикация на страницата на ведомството.

Поводът е изявления на президента на Словакия Петер Пелегрини при посещението му в Република Северна Македония и неприемливите му оценки за процеса на европейска интеграция на тази страна.

Генералният директор по европейските въпроси Йордан Първанов е изразил недоумение от позициите на Пелегрини, които оспорват валидността на Европейския консенсус от 2022 година, приет от всички държави-членки, включително Словакия.

София е разочарована, че Братислава си позволява да насърчава контрапродуктивната реторика на правителството в Скопие, което упорито търси виновник за липсата на напредък в процеса на европейската си интеграция.

Подобна позиция не е в интерес нито на стратегическата визия на ЕС за региона, нито на гражданите на тази страна-кандидат, посочват от МВнР.