BYD планира 300 станции за бързо зареждане в Южна Африка до края на 2026 година

Китайският производител на електрически автомобили BYD планира да изгради до 300 станции за бързо зареждане в Южна Африка до края на 2026 г., за да ускори глобалното си разширяване, съобщи изпълнителният вицепрезидент на компанията Стела Ли. Развитието на дилърската мрежа в страната е все още в начален етап.

Компанията навлезе на южноафриканския пазар през 2023 г. с изцяло електрическия SUV Atto 3 и вече има над дузина дилъри. BYD предлага седем модела в страната, включително електрически джипове, седани, компактни електромобили и хибриден пикап.

До края на 2025 г. компанията планира да увеличи до около 20 дилърските си центрове, а през следващата година целта е да увеличи броя им на 30 – 35 офиса.