ВСС се отметна да пита парламента за свръхмандата на тримата големи

Висш съдебен съвет

Пленумът на Висшия съдебен съвет се отметна от предходно решение да поиска от Народното събрание автентично тълкуване на новата разпоредба в Закона за съдебната власт, ограничаваща престоя на тримата големи до 6 месеца след края на мандата. Аргументите за поредния финт са юридически нелепи. Първият е, че ВСС вече отправил две такива искания до парламента, на които не получил отговор. Вторият е, че прокурорската колегия вече изтълкувала текста единодушно в полза на временния шеф на държавното обвинение Борислав Сарафов, а съдийската се колебаела.

Оказа се обаче, че във ВСС е постъпило вече писмо от трима депутати – вносители на разпоредбата, в което обясняват целите й. Надежда Йорданова, Божидар Божанов и Ивайло Мирчев са категорични, че въз основа на нея Сарафов няма вече право да заема поста. В крайна сметка след абсурдно срамен дебат беше взето парламентът да не бъде питан какво е приел, а двете колегии на кадровия орган остават на досегашните си позиции. Според прокурорската разпоредбата няма обратно действие и не засяга Сарафов, а съдийската е раздвоена, макар че начело на Върховния административен съд вече не е Георги Чолаков, за когото беше открит щат за редови върховен съдия.

.

