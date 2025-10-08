Продажбите на BYD във Великобритания скочиха с 880% през септември

Китайският автомобилен гигант BYD обяви, че Великобритания е станала най-големият пазар извън Китай, след като продажбите в Кралството скочиха с 880% през септември спрямо същия месец на миналата година. Компанията е продала 11 271 автомобила, основно от хибридния SUV модел Seal U.

Ръстът идва на фона на рекордни продажби на електромобили в Обединеното кралство, където пазарният дял на BYD е достигнал 3.6 процента. Страната се превръща във водещ пазар за китайски производители, тъй като не е наложила мита върху произведените в азиатския колос електрически превозни средства, за разлика от Европейския съюз и Съединените щати.

BYD планира да пусне нови хибридни и електрически модели през следващите месеци и наскоро отвори своя стотен търговски обект на Острова.

Въпреки бума на електромобилите, бензиновите и дизеловите коли все още съставляват над половината от новите регистрации.