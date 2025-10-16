ЕК е за намаляване на емисиите от корабоплаване от 3% на нула

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, според Euractiv, възнамерява да подкрепи споразумението на ООН за намаляване на емисиите на парникови газове от глобалното корабоплаване от 3% до нула. По този начин фон дер Лайен „открито ще оспори“ администрацията на Тръмп, която преди това заплаши със санкции срещу „всяка държава или държавен служител“ за подкрепа на подобно споразумение.

Решение по споразумението се очаква на среща на Международната морска организация, която се провежда от 14 до 17 октомври в Лондон.

Споразумението предвижда, че от 2027 г. собствениците на кораби, които превишават стандартите за замърсяване, ще плащат постепенно нарастващи такси, пропорционални на нивото на техните излишни емисии на CO2.

Както отбелязва изданието,

на практика „ходът на фон дер Лайен може да се окаже по-скоро символичен“.

Предстоящото споразумение е рамково. След това е необходимо да се постигне приемането на „по-сложна система от регулаторни споразумения“, на фона на които „крехкото мнозинство“, противопоставящо се на САЩ, може да не се запази.