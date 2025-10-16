След заканата на Борисов, парламентът прави нов опит да събере кворум

След провала на вчерашното пленарно заседание поради липса на кворум, политическото напрежение в страната продължава. Днес депутатите ще направят нов опит да се съберат в зала, но прогнозите са, че и този път няма да бъде осигурен необходимият брой от минимум 121 народни представители.

Заседанието на парламента е под въпрос заради решението на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов да постави под съмнение участието на партията си в управленската коалиция. Неговото извънредно изявление, че ГЕРБ може да остане само формално в управлението, разклати стабилността на мнозинството и предизвика множество реакции.

От БСП обявиха, че ще изчакат заседанието на Съвета за съвместно управление, преди да вземат партийно решение. „Има такъв народ“ засега не коментира, а от „Ново начало“ призоваха за „преформатиране на властта„, каквато поиска и самият Борисов.

Опозицията на свой ред настоя за незабавна оставка на кабинета и предсрочни парламентарни избори.

Лидерът на „Морал, единство, чест“ Радостин Василев заяви, че най-вероятно страната се насочва към предсрочни парламентарни избори заради провала на управляващото мнозинство, „който стана особено видим на изборите в Пазарджик„. Според него избори могат да се проведат през март или април, но не е изключено правителството да подаде оставка още сега, а президентът да забави процедурата по връчване на мандати. Той дори предположи, че може да се направи „коледен подарък“ на хората под формата на избори по празниците.

Депутатът от „Възраждане“ Цончо Ганев коментира, че правителството „окопало се с такова тежко мнозинство“ е разклатено и на път да падне, а ситуацията е безпрецедентна. По неговите думи лидерът на ГЕРБ е „изключително уплашен“ и се опитва сам да свали правителството си, защото осъзнава, че Делян Пеевски и неговата партия постепенно превземат политическото влияние на ГЕРБ, както по-рано сториха с Доган.

Народният представител от „Величие“ Красимира Катинчарова също прогнозира предсрочни избори, но добави, че Борисов разиграва спектакъл, в който в края ще се върне като „спасител на нацията“. По думите ѝ ролята на Пеевски е да нагнети напрежение, а на Борисов – да се върне „на бял кон“ като министър-председател. Тя заключи, че Борисов и Пеевски действат съвместно, като лидерът на ГЕРБ играе ролята на „режисьор на фиаското“ и контролира цялата политическа ситуация.

От „Продължаваме промяната-Демократична България“ обвиниха Борисов, че е отказал да се включи в „санитарния кордон срещу Пеевски“, припомняйки, че обединението е настоявало за създаването му още миналата година.

Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев посочи, че от вторник ГЕРБ и „Ново начало“ фактически действат като една политическа сила и че в страната има „трима премиери: единият е формалният, вторият – на когото много му се иска и третият, който е истинският премиер – Делян Пеевски“.

„Виждаме борба за порциите в държавата между различни групи и групички, както Бойко Борисов каза вчера, че е дадено всичко на концесия на различни кръгове и те явно са се хванали за гушите„, отбеляза и лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев.