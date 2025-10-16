Със 71 регистрирани депутати парламентът отново не започна работа

След като в 9.00 часа се регистрираха само 71 депутати, председателят на 51-ото Народно събрание Наталия Киселова обяви, че няма кворум (минимум 121 народни представители) и насрочи следващото пленарно заседание за утре (17 октомври), отново в същия час.

Последваха възгласи на депутати от МЕЧ „Оставка“, докато народните представители на „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ напускаха залата.

И вчера – в сряда – парламентът не започна работа и отмени заседанията на комисиите си. Причината – по-малко от 121 депутати, регистрирани в началото на работния ден. До безпрецедентната ситуация се стигна, след като във вторник лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че след като са шести на изборите за общински съвет в Пазарджик, вече няма да носят отговорност за управлението и нямат да им правят кворума. Борисов заръча на депутатите си, които беше събрал в централата на партията, да отидат по родните си места и да видят дали и там ГЕРБ е „изяден“, предвид язвителните коментари на Ивайло Мирчев от ПП-ДБ за поражението в Пазарджик.

„Изядоха те“, обяви Борисов, че пишело в есемеси до него, изпратени му от съпредседателя на „Да, България“, след като ПП-ДБ спечели второ място – след „ДПС-Ново начало“ на вота за общински съвет, а ГЕРБ – шесто.