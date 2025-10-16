ЕС възнамерява да забрани продажбата на цигари с филтър

След доклад на Световната здравна организация (СЗО), Европейският съюз реши да забрани цигарите с филтър, съобщава Bild. Инициативата е планирана да бъде обсъдена на конференция на СЗО в Женева през ноември.

Според проекта за решение на Съвета на Евросъюза, докладът на Световната здравна организация относно регулирането на тютюневите изделия „изрично препоръчва забрана на филтрите, за да се намали вкусът и привлекателността на цигарите“. Европейският съюз реши да подкрепи тази препоръка, тъй като „забраната за производство, внос, разпространение и продажба на цигари с филтър би допринесла важно за борбата срещу тютюнопушенето“.

Bild отбелязва, че тези планове ще имат значителни последици за бъдещото регулиране на тютюна в Евросъюза, включително Директивата за тютюневите изделия.

В Германия например 95% от всички цигари съдържат филтри.

Въвеждането на нова забрана би довело до пълна забрана на цигарите, пише изданието.

През юли СЗО предложи правителствата по света да повишат цените на алкохола, тютюна и газираните напитки с 50 процента. Според изчисленията на организацията, това би предотвратило 50 милиона преждевременни смъртни случая през следващите 50 години.