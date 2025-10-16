Съвременната литература влиза в училище: Целта е да се спечелят децата като читатели

Съвременната литература влиза в училище. Реформата тръгва от самите учители, идеята не е на Министерството на образованието. Инициаторите са от Факултета по славянски филологии на Софийския университет.

„Дадохме идеята да се учи съвременна литература, оттам нататък изборът е на самите учители, които могат да преценят какво вълнува учениците, които те ще обучават. Това е начинът да спечелим децата като читатели“, заяви пред bTV проф. Амелия Личева, декан на Факултета по славянски филологии.

По думите на Калин Танев, директор на 203 ПЕГ „Св. Методий“, училището ще включи традиционните български автори, но съвременните ще бъдат добавени в избираемите часове. Проектът е за 8., 10., 11. и 12. клас в профилираната подготовка.

„Спряхме се на широка палитра от автори, но целта е докато върви изучаването на задължителните автори, паралелно да ги изучаваме“, допълни директорът. Според него днешните младежи имат теми, които трудно откриват в традиционните произведения, и именно чрез съвременната литература може да се възвърне интересът им към четенето.

След авторите, които ще включи столичното училище, са Орхан Памук и Елиф Шафак. Проф. Личева се надява промяната да достигне и национално ниво.