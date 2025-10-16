РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Съдия блокира временно съкращенията на държавни служители от Белия дом

Федерален съдия блокира временно на 15 октомври уволненията на държавни чиновници от администрацията на президента Доналд Тръмп по време на паузата в работата на правителството с мотив, че съкращенията изглеждат политически мотивирани и се извършват без особено обмисляне.

Окръжният съдия на Съединените щати Сюзън Илстън в Сан Франциско многократно настоя помощник-прокурорът на страната да обясни мотивите на Белия дом да изпрати повече от 4100 уведомления за уволнения от 10 октомври насам, въпреки че служителите в принудителен отпуск нямат достъп до служебните си имейли и няма специалисти по човешки ресурси, които да им помогнат с последващите стъпки.

„Това е като ‘готови, огън, на прицел’ при повечето от тези програми, и има човешка цена“, каза съдийката. И допълни, че подобна „човешка цена не може да бъде толерирана.“ Тя блокира временно съкращенията, аргументирайки се, че те нарушават закона и надхвърлят правомощията на администрацията.

Американската федерация на държавните служители и други федерални синдикати бяха поискали от Илстън да спре администрацията от издаването на нови уведомления за уволнения, както и от прилагането на вече изпратените. Според профсъюзите, тези съкращения са злоупотреба с власт, целяща да накаже служителите и да оказва натиск върху Конгреса.

Демократите настояват субсидиите за здравеопазване, въведени през 2021 г. и удължени година по-късно, да бъдат продължени отново. Те искат също така правителството да отмени съкращенията в Medicaid, приети в големия законопроект за данъчни облекчения и бюджетни редукции на Тръмп през лятото.

