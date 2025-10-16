Федерален съдия блокира временно на 15 октомври уволненията на държавни чиновници от администрацията на президента Доналд Тръмп по време на паузата в работата на правителството с мотив, че съкращенията изглеждат политически мотивирани и се извършват без особено обмисляне.

Окръжният съдия на Съединените щати Сюзън Илстън в Сан Франциско многократно настоя помощник-прокурорът на страната да обясни мотивите на Белия дом да изпрати повече от 4100 уведомления за уволнения от 10 октомври насам, въпреки че служителите в принудителен отпуск нямат достъп до служебните си имейли и няма специалисти по човешки ресурси, които да им помогнат с последващите стъпки.

„Това е като ‘готови, огън, на прицел’ при повечето от тези програми, и има човешка цена“, каза съдийката. И допълни, че подобна „човешка цена не може да бъде толерирана.“ Тя блокира временно съкращенията, аргументирайки се, че те нарушават закона и надхвърлят правомощията на администрацията.

Американската федерация на държавните служители и други федерални синдикати бяха поискали от Илстън да спре администрацията от издаването на нови уведомления за уволнения, както и от прилагането на вече изпратените. Според профсъюзите, тези съкращения са злоупотреба с власт, целяща да накаже служителите и да оказва натиск върху Конгреса.

Демократите настояват субсидиите за здравеопазване, въведени през 2021 г. и удължени година по-късно, да бъдат продължени отново. Те искат също така правителството да отмени съкращенията в Medicaid, приети в големия законопроект за данъчни облекчения и бюджетни редукции на Тръмп през лятото.

Четете още: Сенатът на САЩ пак отхвърли законопроект за финансиране на правителството