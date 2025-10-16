Ивелин Михайлов скастри свои депутати за регистрация в пленарната зала, те се покаяха

Тази сутрин осем депутати от „Величие“ си спечелиха гнева на своя лидер Ивелин Михайлов. Причината бе, че те се обозначиха като присъстващи за днешния парламентарен ден, което ядоса Михайлов и дори го накара да се разгничи от тях. Той „остави на съвестта им“ да решат сами дали да се извинят и им даде шанс да вземат решение какви ще са последващите им действия.

„Разграничавам се от осмината депутати, които днес се регистрираха за работа на Народното събрание. Причината да го направят е нежеланието да им бъдат орязани някакви парите. Те трябва да се извинят на избирателите„, заяви чрез видеообръщение във „Фейсбук“ лидерът на „Величие“.

Михайлов обясни, че осемте депутати са се регистрирали в пленарната зала, въпреки, че предварително в партията е било решено да не го правят по принципни съображения. Той подчерта, че народните представители получават възнаграждение, за да вършат работа за народа, и докато това не се случи, не бива да взимат пари.

Лидерът на „Величие“ отбеляза, че лично е отказал всички пари, които е изкарал честно през живота си, и че той и семейството му, както и над 1000 други семейства, търпят финансови затруднения и унижения заради действията на настоящото правителство. Според него е неморално депутатите да се регистрират, докато хората в страната страдат.

Покаяние за „комуникационната грешка“

По-късно през деня дойде и извинението от страна на прегрешилите депутати от „Величие“, които тази сутрин осигуриха осем гласа за кворума. Те определиха поведението си като „комуникационна грешка“. Шестима от тях направиха извънредно изявление в кулоарите на парламента, като Мария Илиева уточни, че са провели заседание на парламентарната група и са се консултирали по телефона и с Михайлов. Тя призна, че са допуснали грешка, като са се регистрирали, и обясни, че инструкциите на лидера винаги са били да се регистрират само след като в залата присъстват 121 депутати, за да не се създава излишен кворум.

„Извиняваме се чистосърдечно ако се чувстват засегнати. Никой не е имал лошо намерение нито към г-н Михайлов, нито към тези, които стоят зад него и зад всички нас. трикратно се извиняваме. Ще подобрим комуникацията помежду си, за да не се стига до такива недоразумения. Обединени сме, заедно сме„, заяви Илиева и определи ситуацията като „буря в чаша с вода“.