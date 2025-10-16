Workday инвестира 175 млн. евро в AI изследователски център в Ирландия

Американският софтуерен гигант Workday обяви инвестиция от 175 млн. евро за създаването на AI изследователски център в Дъблин и откриване на 200 работни места, специализирани в изкуствен интелект. Центърът ще ускорява иновациите на компанията, ще осигурява съответствие с регулациите на ЕС и ще служи като хъб за академични изследвания.

Миналия месец Workday представи AI агенти за човешки ресурси и финанси и придоби компанията Sana за 1.1 млрд. долара. „Дъблин е ключов за глобалната ни стратегия за иновации и ще осигури AI решения за всички видове работа и работници“, заяви Геррит Казмайер, президент по продукти и технологии на компанията.