МЕЧ смята, че бюджетът може да бъде обединяващият елемент за това правителство

Бюджетът може да бъде спойка на правителството, защото когато става дума за много пари, съумяват да направят мнозинство. Такова мнение изрази лидерът на „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) Радостин Василев пред медиите в кулоарите на парламента.

По думите му сегашните управляващи не са в състояние да подготвят бюджет и Борисов прави всичко възможно да провали еврозоната.

Василев критикува липсата на кворум в парламента, като посочи, че управляващите се крият и това е срамно, а заради техните неспособности страдат както парламентът, така и Министерският съвет. Той допълни, че когато се говори за работата на службите, много от депутатите не се регистрират и се крият.

„Бойко Борисов да ги събира от села и паланки, където ги е пратил. Той е разбрал, че е шеста политическа сила в страната и да се върне и да крепи правителството е последният му шанс„, каза лидерът на МЕЧ и допълни, че задължително трябва да има предсрочни парламентарни избори.

Василев обвини БСП, че е готова да жертва свои представители като Наталия Киселова и дори Борислав Гуцанов, само и само, за да остане във властта.

Относно администрацията на президента Румен Радев, която остана без служебни коли, Василев каза, че е жалко един държавен глава да не може да се движи със служителите си. „Да прави партия и го чакаме на терен“, призова лидерът на МЕЧ. Той обясни още, че не се притеснява, че Радев би взел електората на МЕЧ и че хората имат право да изберат най-подходящия кандидат за тях.

На въпрос има ли реален конфликт между Румен Радев, Делян Пеевски и Бойко Борисов, Василев посочи, че те са в процедура по арбитраж и сдобряване.