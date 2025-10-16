В знак на солидарност, президентът Румен Радев вече ще обикаля страната с личния си автомобил

От 20 октомври президентът Румен Радев ще пътува с личния си автомобил по време на визитите си в страната, в които служителите на администрацията му ще ползват техните за изпълняване на задълженията си като част от президентството. Това става ясно от писмо на държавния глава до началника на НСО Емил Тонев.

„Приетият от 51-вото Народно събрание Закон за изменение на Закона за Националната служба за охрана отменя транспортното осигуряване на администрацията на президентството от ръководената от Вас служба без никаква алтернатива за служебен транспорт. Като командир от Българската армия никога не съм изоставял своите подчинени в трудни ситуации, в които често ги поставяха решенията на овластените политици. Като президент на Република България няма да погазя принципите си и ще остана солидарен със служителите в институцията. Убеден съм, че когато политическата класа гласува закони, които разграждат държавата, ние, българските граждани, трябва да я съградим отново. А това започва с личната почтеност и възстановяването на доверието между гражданите и политиците“, пише Радев.

Той изразява надежда, че мотивите му ще бъдат разбрани и споделени.

„Банкеръ“ припомня, че в началото на октомври парламентът прие промени в Закона за НСО, с които администрацията на президента Румен Радев беше лишена от правото да използва служебен транспорт на охранителната служба. Предложението дойде от лидера на „Ново начало“ Делян Пеевски, който отдавна е в конфликт с държавния глава. За тази си идея, както се очакваше, той получи подкрепата на ГЕРБ, БСП, „Има такъв народ“ и на някои независими депутати. Повод за измененията стана посещението на президента във Варна през август, когато той пристигна с кортеж от седем автомобила. Тогава бившият вътрешен министър и настоящ депутат от „Ново начало“ Калин Стоянов публикува видео от визитата и обвини Радев, че използва НСО като „таксиметрова фирма“. Впоследствие той внесе предложението за промяна в закона.