„Да, България“ призова всички политици да се откажат от служебните си автомобили по примера на Радев

Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев призова всички политици да се откажат от служебните си автомобили и да идват на работа с личните си коли. Той подчерта, че това не важи за президента, председателя на Народното събрание и премиера, тъй като те трябва да бъдат защитени от НСО. Народният представител добави, че всички трябва да последват примера на държавния глава, който вече обяви, че ще използва личния си автомобил.

Решението на президента Радев да използва личния си автомобил от 20 октомври идва след приетите от парламента промени в Закона за НСО, с които вече се отменя транспортното осигуряване на администрацията на президентството. Промените бяха приети на 3 октомври с подкрепата на управляващите от ГЕРБ, „БСП“, „Има такъв народ“, „Ново начало“ и трима независими депутати.

По повод липсата на кворум в Народното събрание Мирчев обясни, че отговорност за това носят Бойко Борисов и Делян Пеевски. Той посочи, че посещенията на Пеевски в парламента, придружаван от НСО и изказванията му пред медиите, не се равняват на реално участие в работата на Народното събрание.

Другият съпредседател на „Да, България“ Божидар Божанов добави, че решението на ситуацията зависи от управляващото мнозинство – дали то се е разпаднало, или води преговори за реконструкция на министерствата.