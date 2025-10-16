Тръмп потвърди тайна операция на ЦРУ във Венецуела, обмисля и „сухопътни“ удари

Президентът Доналд Тръмп потвърди в сряда (15 октомври), че неговата администрация тайно е дала разрешение на ЦРУ да провежда операции под прикритие във Венецуела.

„Няма да позволим страната ни да бъде разрушена, защото други държави искат да изхвърлят най-лошото от себе си тук,“ каза Тръмп на пресконференция в Овалния кабинет.

Без да представи доказателства, той обвини режима на венецуелския авторитарен лидер Николас Мадуро, че умишлено залива Съединените щати с наркотици и престъпници. Той добави, че обмисля следваща стъпка след неотдавнашните военни удари на Вашингтон срещу кораби, заподозрени в трафик на наркотици в Карибско море, която да включва и предприемането на подобни действия и на венецуелска територия.

„В момента със сигурност разглеждаме сухопътни операции, защото морето вече е под наш контрол,“ каза Тръмп. Освен ЦРУ, „американските военни планират възможно собствено разширяване на операциите“ и „разработват варианти за американския президент, включително удари вътре във Венецуела.“

Попитан дали е дал на ЦРУ „правомощия да ликвидира Мадуро“ – нещо, към което, според информации, висши служители на Тръмп се стремят – президентът отказа да отговори, казвайки, че би било „нелепо“ да го потвърди.

А на въпрос администрацията му е спряла да използва бреговата охрана на САЩ за прихващане на заподозрени кораби, той отговори, че „това никога не е работело, когато е ставало по политически коректен начин.“

„Те имат по-бързи лодки,“ добави стопанинът на Белия дом. „Сериозно – това са световна класа скоростни лодки. Но не са по-бързи от ракетите.“

Във вторник (14 септември) Тръмп обяви в социалната си медия Truth Social, че министърът на отбраната Пийт Хегсет е „заповядал смъртоносен кинетичен удар по плавателен съд“, за който се твърди, че е свързан с терористична организация и е превозвал наркотици в международни води „край бреговете на Венецуела“.

„Разузнаването потвърди, че плавателният съд е участвал в трафик на наркотици и е свързан с наркотерористични мрежи,“ написа Тръмп. „Шестима мъже – наркотерористи на борда – бяха убити при удара. Няма пострадали американски сили.“

