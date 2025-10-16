Денят по диагонал – 16 октомври 2025 г.

Пеевски е готов да подкрепя кабинета и без свои министри в него
Лидерът на „Ново начало“ Делян Пеевски заяви пред журналисти в Народното събрание, че партията му е готова да продължи да подкрепя правителството на Росен Желязков, дори без да има официални представители в него.
„Видяхте колко време подкрепяме този кабинет без нищо, готови сме и така да подкрепим, готови сме и да споделим отговорността“, заяви Пеевски. Той обяви, че е говорил с премиера Росен Желязков и има данни, че до понеделник ще стане известно бъдещето на управлението.
В знак на солидарност президентът Румен Радев вече ще обикаля страната с личния си автомобил
От 20 октомври президентът Румен Радев ще пътува с личния си автомобил по време на визитите си в страната, в които служителите на администрацията му ще ползват техните за изпълняване на задълженията си като част от президентството. Това става ясно от писмо на държавния глава до началника на НСО Емил Тонев.
ЕС възнамерява да забрани продажбата на цигари с филтър
След доклад на Световната здравна организация (СЗО), Европейският съюз реши да забрани цигарите с филтър, съобщава Bild. Намеренията са инициативата да бъде обсъдена на конференция на СЗО в Женева през ноември.
Със 71 регистрирани депутати парламентът отново не започна работа
След като в 9.00 часа се регистрираха само 71 депутати, председателят на 51-ото Народно събрание Наталия Киселова обяви, че няма кворум (минимум 121 народни представители) и насрочи следващото пленарно заседание за утре (17 октомври), отново в същия час.
Фон дер Лайен каза на Скопие да впише българите в конституцията. Там се правят, че не чуват
Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви в Скопие, че единствената оставаща стъпка преди започването на преговорите за членство на Северна Македония в ЕС е извършването на договорената конституционна промяна – вписването на българите в основния закон.
Мерц поиска общоевропейска фондова борса, която да се конкурира с Азия и САЩ
Германският канцлер Фридрих Мерц призова да се създаде паневропейска фондова борса като част от по-широка схема за подпомагане на компаниите да се конкурират по-успешно със съперниците от Съединените щати и Азия. Европейските фирми се нуждаят от „достатъчно широк и дълбок европейски капиталов пазар, за да могат да се финансират по-добре и по-бързо“, заяви Мерц на 16 октомври в обръщение към парламента в Берлин, преди срещата на върха на Европейския съюз през следващата седмица.
Престъпна група за китайско карго нанесла щети за над 30 млн. лева
Осем души са арестувани и двама се издирват в резултат на спецоперация срещу незаконен внос от Китай , информираха днес от Софийска градска прокуратура и Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП-МВР). Разбита е организирана престъпна група (ОПГ), занимаваща се с внос на стоки от Китай, в резултат на което държавният бюджет е ощетен с милиони левове, се посочва в информацията.
Съдът умува за мярката за неотклонение на варненския кмет Благомир Коцев
Съдебното заседание в Софийски градски съд за разглеждане на молбата на кмета на Варна Благомир Коцев да се измени мярката му за неотклонение стартира. Още в самото начало защитата на Коцев предяви искания за два отвода на председателя на съдебния състав и на един от прокурорите по делото.