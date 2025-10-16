Денят по диагонал – 16 октомври 2025 г.

Лидерът на „Ново начало“ Делян Пеевски заяви пред журналисти в Народното събрание, че партията му е готова да продължи да подкрепя правителството на Росен Желязков, дори без да има официални представители в него.

„Видяхте колко време подкрепяме този кабинет без нищо, готови сме и така да подкрепим, готови сме и да споделим отговорността“, заяви Пеевски. Той обяви, че е говорил с премиера Росен Желязков и има данни, че до понеделник ще стане известно бъдещето на управлението.

От 20 октомври президентът Румен Радев ще пътува с личния си автомобил по време на визитите си в страната, в които служителите на администрацията му ще ползват техните за изпълняване на задълженията си като част от президентството. Това става ясно от писмо на държавния глава до началника на НСО Емил Тонев.

След доклад на Световната здравна организация (СЗО), Европейският съюз реши да забрани цигарите с филтър, съобщава Bild. Намеренията са инициативата да бъде обсъдена на конференция на СЗО в Женева през ноември.

След като в 9.00 часа се регистрираха само 71 депутати, председателят на 51-ото Народно събрание Наталия Киселова обяви, че няма кворум (минимум 121 народни представители) и насрочи следващото пленарно заседание за утре (17 октомври), отново в същия час.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви в Скопие, че единствената оставаща стъпка преди започването на преговорите за членство на Северна Македония в ЕС е извършването на договорената конституционна промяна – вписването на българите в основния закон.

Германският канцлер Фридрих Мерц призова да се създаде паневропейска фондова борса като част от по-широка схема за подпомагане на компаниите да се конкурират по-успешно със съперниците от Съединените щати и Азия. Европейските фирми се нуждаят от „достатъчно широк и дълбок европейски капиталов пазар, за да могат да се финансират по-добре и по-бързо“, заяви Мерц на 16 октомври в обръщение към парламента в Берлин, преди срещата на върха на Европейския съюз през следващата седмица.

Осем души са арестувани и двама се издирват в резултат на спецоперация срещу незаконен внос от Китай , информираха днес от Софийска градска прокуратура и Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП-МВР). Разбита е организирана престъпна група (ОПГ), занимаваща се с внос на стоки от Китай, в резултат на което държавният бюджет е ощетен с милиони левове, се посочва в информацията.

Съдебното заседание в Софийски градски съд за разглеждане на молбата на кмета на Варна Благомир Коцев да се измени мярката му за неотклонение стартира. Още в самото начало защитата на Коцев предяви искания за два отвода на председателя на съдебния състав и на един от прокурорите по делото.