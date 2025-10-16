Софийският апелативен съд продължи постоянния арест на Благомир Коцев

Софийският апелативен съд (САС) продължи постоянния арест на Благомир Коцев.

Пореден съдебен състав отказа да пусне от ареста кмета на Варна.

За първи път обаче тричленният съдебен състав не беше единодушен. На особено мнение остана съдия Андрей Ангелов, според когото съдебният състав е трябвало да констатира злоупотреба с право от страна на прокуратурата с това, че 11- ти месец води разследването, без да установи кое е лицето с имунитет, заради което делото беше прехвърлено от Варна в София.

Мнозинството – съдиите Нина Кузманова и Красимира Костова цитираха множество свидетелски показания, говорещи за връзка на Коцев с престъпна схема, заедно с останалите двама обвиняеми общински съветници от Варна. Според двете съдийки, те са последователни и непротиворечиви.

Опасността от извършване на друго престъпление мнозинството в съдебния състав изведе от позицията на кмет, която Коцев продължава да заема.

Андрей Ангелов не се съгласи с наличието на обосновано предположение за съпричастността на Коцев и заяви, че трябва да бъде проверено твърдението на Варненския кмет, че срещу него са свидетелствали хора със засегнати от решенията му интереси. Не се съгласи и че на свобода, той ще извърши друго престъпление.

Съдът предупреди прокуратурата, че ако до следващо произнасяне по мярка за неотклонение на Благомир Коцев не бъде разпитан Асен Василев и не бъдат предприети действия по отстраняването му от длъжност, този съдебен състав ще ревизира становището си.