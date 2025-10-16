РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

От „Възраждане“ притеснени от резолюция, разглеждана от Асамблеята на НАТО

НАТО

В кулоарите на парламента депутатът от „Възраждане“ Димчо Димчев изрази притеснение от Резолюция 498, разглеждана от Комитета по демокрация и сигурност и от 71-вата парламентарна Асамблея на НАТО, проведена в Любляна.

Той обясни, че с нея ще бъде създаден Център за демократична устойчивост, който ще се бори срещу чужда намеса и влияние на страни, смятани от алианса за неприятелски и авторитарни. Според Димчев това ще изложи на риск суверенитета на членуващите в НАТО държави.

Депутатът от „Възраждане“ предположи, че вече всяка хибридна атака срещу страна членка на НАТО ще се приема за заплаха, но не само за нейната национална сигурност, но и за колективната сигурност на алианса. Той се аргументира с обстоятелството, че по време на дебатите в парламентарната асамблея било обявено, че всяка антиевропейска реторика в социалните мрежи може да бъде възприета за заплаха срещу алианса.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

След пороите в страната ще станат ли по-стриктни институциите, издаващи разрешителните за строеж?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени