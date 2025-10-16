От „Възраждане“ притеснени от резолюция, разглеждана от Асамблеята на НАТО

В кулоарите на парламента депутатът от „Възраждане“ Димчо Димчев изрази притеснение от Резолюция 498, разглеждана от Комитета по демокрация и сигурност и от 71-вата парламентарна Асамблея на НАТО, проведена в Любляна.

Той обясни, че с нея ще бъде създаден Център за демократична устойчивост, който ще се бори срещу чужда намеса и влияние на страни, смятани от алианса за неприятелски и авторитарни. Според Димчев това ще изложи на риск суверенитета на членуващите в НАТО държави.

Депутатът от „Възраждане“ предположи, че вече всяка хибридна атака срещу страна членка на НАТО ще се приема за заплаха, но не само за нейната национална сигурност, но и за колективната сигурност на алианса. Той се аргументира с обстоятелството, че по време на дебатите в парламентарната асамблея било обявено, че всяка антиевропейска реторика в социалните мрежи може да бъде възприета за заплаха срещу алианса.