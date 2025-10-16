Ставаме свидетели как Борисов капитулира пред Пеевски и му предава властта, заяви Румен Радев

Президентът Румен Радев определи изявлението на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов като „триумф на ненормалността в българската политика“. По думите му Борисов „капитулира пред Пеевски и му предава властта“ чрез нелегитимни и антидемократични действия, извършвани пред очите на обществото, но без съгласието на избирателите, включително и на членовете на ГЕРБ. Държавният глава коментира актуалната политическа обстановка в страната, след като взе участие в церемония пред Паметника на българския летец в София по случай Празника на авиацията и Военновъздушните сили.

„Никой досега не си е позволявал да се държи толкова унизително с министър-председателя. Основната фигура в парламентарната република – председателят на парламента, е сведена до плод и зеленчук“, коментира Радев, визирайки критиките на Борисов към премиера Росен Желязков и думите му спрямо председателя на Народното събрание Наталия Киселова.

Президентът заяви, че няма право да се откаже от личната си охрана, но, ако депутатите приемат закона, той е готов да използва личния си автомобил, за да покажe солидарност със служителите си от администрацията. Радев подчерта, че идва от среда, където ценности като дълг, отговорност и солидарност не са празни, и никога не е оставял подчинените си в трудни ситуации.

„Може да е популизъм, но е справедливо решение. Ако те са последователни в решенията си и са гласували закон, с който според тях е нормално да принуждават хора да вършат служебна дейност с лични автомобили, то нека стигнат до край. Нека слязат от лимузините и да вършат служебна работа с лични автомобили. Така някои от тях най-сетне ще се запознаят с техните избиратели„, заяви Радев, коментирайки думите на Пеевски, който по-рано днес определи решението на президента като „пълен популизъм“.

По отношение на коментара на лидера на „Ново начало“, че държавният глава „в момента изгражда партия“, Радев отбеляза, че неговият „нов политически проект“ са българските граждани и ще продължи да защитава техните интереси с всички средства, които му предоставя властта.

За ДАНС прзидентът заяви, че проблемът е в изтичането на информация към определени политически фигури и подчерта, че агенцията трябва да изпълнява задълженията си по предназначение.

Относно ветото, което наложи върху закона, ограничаващ правото му да издава указ за назначаване на шеф на ДАНС, Радея обясни, че окончателното решение ще се вземе след дебатите в пленарната зала.