Сенатът на САЩ пак отхвърли законопроект за финансиране на правителството

Сенатът на САЩ отхвърли за девети път законопроект за финансиране на правителството, който би сложил край на спирането на неговата работа. Това беше потвърдено от резултатите от гласуване, излъчено от C-Span.

На 1 октомври правителството спря работа,

след като Сенатът не успя да се споразумее за законопроект за бюджета поради разногласия между Демократическата и Републиканската партии. Основният препъни-камък е спорът между демократи и републиканци относно финансирането на здравеопазването и разширените субсидии за застрахователни премии, които бяха въведени по време на президентството на Барак Обама. Така се стигна до спиране на работата на правителството – 22-ро в историята на страната и четвърто при президента Доналд Тръмп.