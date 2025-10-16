РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Сенатът на САЩ пак отхвърли законопроект за финансиране на правителството

конгресът на сащ Капитол

Сенатът на САЩ отхвърли за девети път законопроект за финансиране на правителството, който би сложил край на спирането на неговата работа. Това беше потвърдено от резултатите от гласуване, излъчено от C-Span.

На 1 октомври правителството спря работа,

след като Сенатът не успя да се споразумее за законопроект за бюджета поради разногласия между Демократическата и Републиканската партии. Основният препъни-камък е спорът между демократи и републиканци относно финансирането на здравеопазването и разширените субсидии за застрахователни премии, които бяха въведени по време на президентството на Барак Обама. Така се стигна до спиране на работата на правителството – 22-ро в историята на страната и четвърто при президента Доналд Тръмп.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

След пороите в страната ще станат ли по-стриктни институциите, издаващи разрешителните за строеж?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени