Престъпна група за китайско карго нанесла щети за над 30 млн.лева

Осем души са арестувани и двама се издирват в резултат на спецоперация срещу незаконен внос от Китай , информираха днес от Софийска градска прокуратура и Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП-МВР). Разбита е организирана престъпна група (ОПГ), занимаваща се с внос на стоки от Китай, в резултат на което държавният бюджет е ощетен с милиони левове, се посочва в информацията.

Проведени са претърсвания, изземвания на различни обекти, огледи и обиски, част от които в условията на неотложност, иззети са много доказателства – мобилни телефони, тефтери със записки, фактури, касови апарати, карти, часовници, големи парични суми на обща стойност над 300 000 лв., заяви заместник градският прокурор Десислава Петрова.

Групата действала от 2023 година. За неутрализирането й са допринесли с действията си 60 разследващи полицаи, петима прокурори и служители на НАП. В рамките на операцията са проведени над 100 действия по разследване.

„В късните часове на 14 октомври в резултат на събраните доказателства са били привлечени общо 8 лица – двама се издирват, а един от обвиняемите ще е с парична гаранция, заради силно влошено здравословно състояние“, информираха от прокуратурата. Четирима от задържаните са ръководители на групата. Разпитани са и анонимни свидетели.

Предполага се, че щетите за държавата са за над 30 милиона лева.