Банки от ОАЕ „ловуват“ за възможности в Турция със заеми за стотици милиони долари

Банки от Обединените арабски емирства (ОАЕ) разширяват дейността си в Турция, насочвайки стотици милиони долари в нови корпоративни заеми на пазар, където политическите турбуленции прогониха други чуждестранни инвеститори. През последните пет месеца Emirates NBD Bank и Dubai Islamic Bank (DIB) са отпуснали финансиране в размер на около 440 милиона долара на компании, между които и телекомуникационния оператор Turkcell и веригата супермаркети A101. DIB е уредила също и сделка за ислямско финансиране на турските авиолинии Turkish Airlines.

Търсенето на кредити показва как банките са се превърнали в основен канал за финансиране между двете страни, след като обещаните от ОАЕ инвестиции за 51 милиарда долара през 2023 г. бяха помрачени от неуспешни сделки. Ръководителите и на двете нации казват, че това е само началото, тъй като кредиторите от ОАЕ отварят местни офиси и наемат турски банкери, за да се ориентират в един нестабилен, но доходоносен пазар.

„Банките от Персийския залив идентифицират Турция като пазар, където могат да пласират средствата си при по-благоприятна лихва, отколкото биха го направили на местна почва“, обяснява Каан Кизироглу – управляващ партньор в консултантската фирма Servo Capital, базирана в Истанбул, визирайки надбавки до 250 базисни пункта в сравнение с Емирствата.

Разширяването надгражда по-ранния стремеж на ОАЕ да отпускат кредити на турски банки, считани традиционно за по-сигурни кредитополучатели от корпорациите, след всеобхватно споразумение за икономическо партньорство, подписано през 2023 г. между двете страни. Оттогава Emirates NBD и Abu Dhabi Commercial Bank се класират като втория и третия по големина гарант на синдикирани заеми за турски банки, по данни на агенция „Блумбърг“.

Базираната в Дубай Mashreqbank е един от новите играчи, открил представителство в Истанбул през май. „Достигнахме определен мащаб на дейността, за който преценихме, че присъствието на място би било подходящо, за да ръководи по-нататъшното ни разширяване в секторите“, коментира в интервю изпълнителният вицепрезидент Азиз Ата. И допълни, че сега „рисковият апетит се насочва към корпоративни и държавни субекти.“

Представителството на DIB планира „мащабно, синдикирано, съвместимо с шариата финансиране“ за турски корпорации, държавни и свързани с правителството субекти, каза ръководителят на отдела за страната Баран Ъшик, добавяйки, че през следващите месеци ще бъдат обявени още сделки.

Местните офиси разширяват присъствието, което базирани в ОАЕ организации вече имат във финансовия сектор на Турция. Emirates NBD притежава DenizBank AS, докато DIB държи 25% дял в TOM Group, която управлява дигитална банка. Миналата година фондът ADQ придоби средния по големина кредитор Odeabank.

За турските кредитополучатели парите от Персийския залив идват в най-подходящия момент. Турската централна банка ограничи заемите в чуждестранна валута и поддържа лихвите в близост до 40% в опит да ограничи инфлацията, което прави вътрешното кредитиране оскъдно и скъпо.

„По правило, турските банки бяха финансистите на тези водещи компании“, обяснява Къзироглу от Servo. И отбелязва, че „сега, когато има ограничения в растежа на кредитните им портфейли, и чуждестранните кредитори получават шанс.“

Тласъкът в кредитирането отразява и увереността, че Анкара ще продължи да се връща към по-ортодоксална икономическа политика под ръководството на министъра на финансите и хазната Мехмет Шимшек, който възстанови валутните резерви и понижи оценките на риска за спиране на обслужването на заемите. Тази увереност е особено ценна, тъй като поредица от съдебни дела срещу противниците на президента Реджеп Тайип Ердоган отново разпалва опасения в инвеститорите.

„Ще има промени и предизвикателства в краткосрочен план във всяка страна, не само в Турция, но ние оставаме много конструктивни и позитивни по отношение на основите на турската икономика“, убеден е Ата.

Кредитори като Emirates NBD и Националната банка на Фуджейра набират банкери от Истанбул, за да задълбочат бизнеса си в Турция – тенденция, която подхранва бързоразвиващата се общност от турски емигранти в ОАЕ. Преселването по време на пандемията и затоплянето на политическите отношения са увеличили турското население на страната от Залива шест пъти – до около 60 хил. души от 2020 г. насам, изпреварвайки общия растеж на населението, по оценка на Турския бизнес съвет „Дубай и Северни Емирства“.

Освен необлагаемите с данъци заплати, много турски финансови специалисти са привлечени от стабилността на ОАЕ и относителната липса на политически пристрастия в ежедневието, твърди Гюнсел Топбас, председател на финансовата комисия на съвета. За банките, турските служители носят ценни връзки и езикови умения, които могат да осъществят или провалят сделката.

„Навсякъде, където и да отидете, те предпочитат да говорят на турски“ … и „дори да знаят английски, това не създава същата атмосфера“, обобщава Топбас.